Атака беспилотников в ночь на 13 августа в оккупированном Крыму была спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в СБУ.



По словам собеседников издания, 17 дронов атаковали логистическую базу российских войск недалеко от Евпатории. Дроны военной контрразведки СБУ отработали по палаточному городку российских войск, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам.



В настоящее время точный масштаб повреждений уточняется, отмечают источники в СБУ, но, предварительно, речь идет о десятках убитых и раненых российских военных и множестве поврежденной технике.

Сегодня ночью в Крыму прогремели взрывы. Очевидцы публиковали кадры работы российской ПВО.



В сети также опубликовали кадры, как утверждается, ночной атаки на поселок Новоозерное. Ранее журналисты там фиксировали большое накопление военной техники РФ.



В Минобороны РФ утверждают, что отразили атаку украинских беспилотников. Утверждается, что 14 из них были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще 6 — подвалены средствами радиоэлектронной борьбы.