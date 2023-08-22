«Днями ще побачите». Буданов анонсував нові удари по військах РФ у Криму

Керівник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що українські військовослужбовці продовжують знищувати російських окупантів у анексованому Криму. За його словами, незабаром українці зможуть спостерігати неприємності у загарбників. Про це він розповів в коментарі агенції ITV.



Кирило Буданов напередодні саміту Кримської платформи у розмові з журналістами розповів, що на півострові є люди, які бояться деокупації, проте є й ті, хто чекає на це.

«Є ті, які цього бояться, але є багато людей, які чекають. І треба дати їм упевненість у тому, що їхні надії не марні. Ось для того ми й маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа, заходи, скажімо так, із рухом опору на тимчасово окупованих територіях. Просто знищувати окупантів у нашому Криму», — сказав голова розвідки.



Крім того, він анонсував нові заходи щодо знищення військ РФ. «Днями ще побачите», — підсумував Буданов.

Нагадаємо, 13 серпня у Криму пролунали вибухи. Очевидці публікували кадри роботи російської ППО.