Эрдоган поедет в Россию, чтобы встретиться с Путиным — СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию для встречи с диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Yeni Şafak со ссылкой на источники в окружении президента.



Согласно данным журналистов, предстоящий визит Эрдогана в Россию имеет критическое значение для продления «зернового соглашения».



При этом издание сообщает, что Турция выступает против нового альтернативного маршрута для «зернового коридора» без участия России.



«Он [Эрдоган] думает, что как-то можно найти точку согласия», — сказали источники издания.



Ранее сообщалось, что Путин может посетить Турцию в августе для обсуждения вопроса возобновления «зернового соглашения» и обмена пленными. Однако недавно Эрдоган заявил, что рассчитывает на личную встречу с Путиным в сентябре.

17 июля Россия заявила выходе из «зерновой инициативы» из-за якобы невыполнения ее условий. После этого экспорт украинского зерна Черным морем был приостановлен, а президент Владимир Зеленский выразил готовность продлить соглашение в трехстороннем формате. После этого Россия атаковала черноморские порты.



При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в «расширенном масштабе».