Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Yeni Şafak із посиланням на джерела в оточенні президента.



За даними журналістів, майбутній візит Ердогана до Росії має критичне значення для продовження «зернової угоди».



При цьому видання повідомляє, що Туреччина проти нового альтернативного маршруту для «зернового коридору» без участі Росії.



«Він [Ердоган] думає, що якось можна знайти точку згоди», - сказали джерела видання.



Раніше повідомлялося, що Путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення «зернової угоди» та обміну полоненими. Однак нещодавно Ердоган заявив, що розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні.

17 липня Росія заявила про вихід із «зернової ініціативи» через нібито невиконання її умов. Після цього експорт українського зерна Чорним морем було припинено, а президент Володимир Зеленський висловив готовність продовжити угоду у тристоронньому форматі. Після цього Росія атакувала чорноморські порти.



При цьому президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду у «розширеному масштабі».