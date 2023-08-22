Все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы, уже в Украине — посол

Все крылатые ракеты большой дальности SCALP, которые Франция обещала предоставить Украине в рамках первой партии, уже были переданы. Об этом в интервью LB.ua сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.



«Эта партия была испытательная, снаряды хорошо зарекомендовали себя. SCALРы будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их ритм, а здесь у французов все очень хорошо», — сказал он.



Также посол сообщил, что ведутся переговоры с Францией по поставкам дальнобойных ракет, средств противовоздушной обороны и запчастей.



Он отметил, что Франция с начала полномасштабной войны поставила условие в контексте поставок вооружения — это сохранение полной тишины. По его словам, Париж заботится о безопасности логистики.



«Если вы слышите от президента Зеленского или от президента Макрона заявление о том, что Франция приняла решение по просьбе украинской стороны предоставить нам какое-то вооружение, то знайте — оно уже в Украине и уже работает на фронте», — заверил Омельченко.



Кроме этого посол отметил, что именно Франция была одним из первых государств, кто поставил Украине оружие натовских образцов.