Усі ракети SCALP, які обіцяли надати французи, вже в Україні — посол

Усі крилаті ракети великої дальності SCALP, які Франція обіцяла надати Україні в рамках першої партії, вже було передано. Про це повідомив в інтерв'ю LB.ua посол України у Франції Вадим Омельченко.



«Ця партія була випробувальною, снаряди добре зарекомендували себе. SCALРи будуть, поставки продовжуватимуться. Головне питання цих поставок – їхній ритм, а тут у французів усе дуже добре», — сказав він.



Також посол повідомив, що ведуться переговори з Францією щодо постачання далекобійних ракет, засобів протиповітряної оборони та запчастин.



Він зазначив, що Франція з початку повномасштабної війни поставила умову в контексті постачання озброєння – це збереження повної тиші. За його словами, Париж дбає про безпеку логістики.



«Якщо ви чуєте від президента Зеленського чи від президента Макрона заяву про те, що Франція прийняла рішення на прохання української сторони надати нам якесь озброєння, то знайте, воно вже в Україні і вже працює на фронті», — запевнив Омельченко.



Крім цього, посол зазначив, що саме Франція була однією з перших держав, хто поставив Україні зброю натовських зразків.