ГБР проводит обыски в военкоматах в трех областях

ГБР проводит обыски в ряде военно-врачебных комиссий Винницкой, Черкасской и Киевской областей. Об этом сообщает пресс-служба бюро.



Обыски производятся в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки в рамках расследования уголовного дела по фактам незаконного обогащения военных на руководящих должностях.



«Выявлено 388 человек, в отношении которых есть сомнения относительно законности получения ими выводов ВЛК о непригодности к военной службе. Изымается медицинская документация, которая может подтвердить факт принятия противоправных решений», — говорится в сообщении.



Уголовные дела возбуждены по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины. Ответственность предусмотрена за превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.