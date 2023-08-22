ДБР проводить обшуки у військкоматах у трьох областях

ДБР проводить обшуки у низці військово-лікарських комісій Вінницької, Черкаської та Київської областей. Про це повідомляє прес-служба бюро.



Обшуки проводяться в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки у рамках розслідування кримінальної справи за фактами незаконного збагачення військових на керівних посадах.



«Виявлено 388 осіб, щодо яких є сумніви щодо законності отримання ними висновків ВЛК щодо непридатності до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факт ухвалення протиправних рішень», — йдеться у повідомленні.



Кримінальні справи порушено за ч. 5 ст. 426-1 КК України. Відповідальність передбачена за перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями, вчинене в умовах військового стану.