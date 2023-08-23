Новая атака на Москву: дрон попал в небоскреб

Момент взрыва в Москве. Кадр из видео

В ночь на 23 августа Москва в очередной раз подверглась атаке дронов.



Один из беспилотников врезался в строящуюся башню в деловом районе «Москва-Сити».



Минобороны России утверждает, что этот дрон «был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием».



Два других БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, добавили в Минобороны РФ.



В результате столкновения дрона в небоскребе в Москве уничтожено остекление на нескольких этажах. Взрывной волной повреждены стекла и в пятиэтажке напротив.



В подмосковных Химках в результате падения обломков дрона поврежден фасад магазина.

Сутки ранее обломки дронов также упали в Московской области.