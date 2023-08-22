Россия подверглась новой атаке: дроны упали на подлете к Москве

Последствия падения обломков в Красногорске Московской области. Фото Андрей Воробьев / Telegram

В ночь на 22 августа территория России подверглась новой атаке дронов.



В частности, очевидцы выкладывали кадры со звуками взрывов в Москвоской области.



Согласно сообщению Минобороны РФ, в Подмосковье два дрона обнаружены и уничтожены средствами ПВО.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дроны были перехвачены в Часцах и в Красногорске.



Так, в Красногорске взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. «Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», — подчеркнул Воробьев.



Кроме того, в Минобороны заявили, что два БПЛА были обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ над территорией Брянской области. Они потерпели крушение.

Предыдущая атака дронов на Московскую область произошла утром 21 августа. Как сообщали российские официальные лица, БПЛА удалось сбить. Из-за падения обломков пострадали два человека.