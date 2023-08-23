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В Крыму прогремели взрывы: уничтожен комплекс С-400 «Триумф» (Дополнено)

Дополнено
23 августа 2023, 12:34

В Крыму прогремели взрывы: уничтожен комплекс С-400 «Триумф» (Дополнено)

Взрывы в Крыму. Фото: соцсети Взрывы в Крыму. Фото: соцсети

В сети появились фото взрывов в Оленевке на западе оккупированного Крыма, местные телеграм-каналы уже насчитали 7 попаданий по семи военным объектам на полуострове. 

Поражение радиолокационных станций около Оленевки. Фото: InvestigatorUa

По словам местных жителей, на Старокрымском полигоне был подрыв утиля, настолько мощный, что в ближайших селах сработали сигнализации машин. Взрыв также услышали и в Феодосии. По предварительной информации, сообщается, что на Тарханкуте поражена радиолокационная станция 48Я6-К1 «Подлет». 

Обновлено. Позже в украинской разведке подтвердили удары, написав, что 23 августа 2023 года около 10:00 недалеко от села Оленевка, на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большой и средней дальности действия С-400 «Триумф».

В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный склад. Согласно ГУР, учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении РФ, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму.

Ранее руководитель Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов анонсировал новые удары по войскам РФ в Крыму.

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