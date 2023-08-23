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Оккупанты завозят мусор из Ростова на полигоны Донецкой области — ЦНС

23 августа 2023, 15:24

Оккупанты завозят мусор из Ростова на полигоны Донецкой области — ЦНС

Российские военные завозят на временно оккупированные территории мусор из Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«На полигоны бытовых отходов с временно оккупированных территорий Донецкой области завозят мусор из Ростова», — говорится в сообщении.

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Таким образом, оккупанты решают проблему перегруженности свалок в самой России.

При этом они обещают построить еще два полигона в Донецкой области, которые тоже должны обслуживать соседнюю Ростовскую область. В самой Ростовской области от идеи построить новые полигоны отказались из-за экологического состояния региона.

Отметим, что захватчики традиционно отказались учитывать мнение населения захваченных регионов по поводу строительства полигонов.

Напомним, Центр оккупированного Россией Донецка попал под обстрел сегодня утром, 23 августа. На публикуемых очевидцами кадрах видно, что удар был нанесен по району, где находится комплекс зданий «управления ФСБ РФ по ДНР».

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