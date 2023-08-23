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Обстрел центра Донецка: целились в здание ФСБ

23 августа 2023, 12:09

Обстрел центра Донецка: целились в здание ФСБ

Момент удара по району, где находятся здания ФСБ в Донецке. Кадр из видео Момент удара по району, где находятся здания ФСБ в Донецке. Кадр из видео

Центр оккупированного Россией Донецка попал под обстрел сегодня утром, 23 августа. На публикуемых очевидцами кадрах видно, что удар был нанесен по району, где находится комплекс зданий «управления ФСБ РФ по ДНР» на улице Щорса, 62.

До 2014 года там было управление СБУ в Донецкой области на улице Щорса, 62. Затем комплекс забрало себе «министерство государственной безопасности  ДНР». После российской аннексии «МГБ ДНР» превратилось в «управление ФСБ по республике».

Судя по видео с моментом прилета, эпицентр удара как раз пришелся на территорию зданий «управления ФСБ по ДНР».

На кадрах также видно, что повреждено офисное здание по улице Розы Люксембург 63, которое соседствует с ФСБ.

До 2014 года там находился банк Unicredit. В 2016 году здание было передано как раз-таки «МГБ» указом тогдашнего главы «ДНР» Захарченко.

До широкомасштабного вторжения «МГБ ДНР» не особо использовало здание на Щорса, которое осталось от СБУ. Их штаб-квартира находилась на бульваре Шевченко, 26 (до 2014-го там была госфининспекция по Донецкой области).

При этом на спутниковых снимках от июня 2022 года видно, что внутренний двор «МГБ»/ФСБ на Щорса заставлен машинами.

Комплекс зданий «МГБ ДНР» / ФСБ РФ

Также рядом находятся школа № 13, жилые дома, которые были повреждены осколками в результате сегодняшнего удара.

Этот район попадает под обстрел уже не в первый раз.

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