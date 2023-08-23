Окупанти завозять сміття з Ростова на полігони Донецької області — ЦНС

Російські військові завозять на тимчасово окуповані території сміття з Ростовської області. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

«На полігони побутових відходів з тимчасово окупованих територій Донецької області завозять сміття з Ростова», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, окупанти розв'язують проблему перевантаженості звалищ у самій Росії.

При цьому вони обіцяють побудувати ще два полігони на Донеччині, які теж мають обслуговувати сусідню Ростовську область. У самій Ростовській області від ідеї збудувати нові полігони відмовилися через екологічний стан регіону.

Зазначимо, що загарбники традиційно відмовилися враховувати думку населення захоплених регіонів щодо будівництва полігонів.

Нагадаємо, Центр окупованого Росією Донецька потрапив під обстріл сьогодні вранці, 23 серпня. На кадрах, що публікуються очевидцями, видно, що удару було завдано по району, де знаходиться комплекс будівель «управління ФСБ РФ по ДНР».