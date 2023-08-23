Россия показала пример другим агрессорам, аннексировав Крым — премьер Молдовы

Дорин Речан премьер-министр Молдовы. Фото: Youtube

На третьем Саммите Крымской платформы премьер-министр Молдовы Дорин Речан отметил, что Россия атакуя Украину из Крыма, завладела большим количеством территорий, приблизилась к границам его страны, ограничив безопасное судоходство в Чорном море и угрожает судоходству на речке Дунай.

«Прошло девять лет после вторжения и аннексии Крыма, что усугубило ситуацию с правами человека на полуострове. Пострадали места, которые являются наследием ЮНЕСКО. Однако аннексия полуострова имела глобальный эффект. РФ превратила Крым в военную базу, на которой концентрирует силы для дальнейшего вторжения в Украину и за ее пределы, с негативными последствиями для жителей Украины, для моей страны и других», — заявил Дорин Речан.

Третий Саммит Крымской платформы. Фото: Youtube



Премьер Молдовы уверен, что война РФ ухудшила глобальный экспорт на мировой рынок, показав опасный пример другим потенциальным агрессорам. Он также добавил, что вопрос Крыма — это вопрос глобальной безопасности и необходимо вернуть верховенство международного права на полуостров.

Напомним, что на территории временно оккупированного Крыма растет противостояние между оккупационным контингентом и проукраински настроенными гражданами.



