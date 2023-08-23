Росія подала приклад іншим агресорам, анексувавши Крим — прем'єр Молдови

Дорін Речан прем'єр-міністр Молдови. Фото: Youtube

На третьому Саміті Кримської платформи прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан зазначив, що Росія, атакуючи Україну з Криму, заволоділа великою кількістю територій, наблизилася до кордонів його країни, обмеживши безпечне судноплавство в Чорному морі та загрожує судноплавству на річці Дунай.



«Минуло дев'ять років після вторгнення та анексії Криму, що посилило ситуацію з правами людини на півострові. Постраждали місця спадщини ЮНЕСКО. Однак анексія півострова мала глобальний ефект. РФ перетворила Крим на військову базу, на якій концентрує сили для подальшого вторгнення в Україну та за її межі, з негативними наслідками для українців, для моєї країни та інших», — заявив Дорін Речан.

Третій Саміт Кримської платформи. Фото: Youtube



Прем'єр Молдови впевнений, що війна РФ погіршила глобальний експорт на світовий ринок, показавши небезпечний приклад для інших потенційних агресорів. Він також додав, що питання Криму – це питання глобальної безпеки і необхідно повернути верховенство міжнародного права на півострів.

Нагадаємо, що на території тимчасово окупованого Криму зростає протистояння між окупаційним контингентом та проукраїнськи налаштованими громадянами.



