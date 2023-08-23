«ДНР»: Двое медработников ранены при обстреле центра Донецка, погиб горняк в Кировском

Больница в Донецке

Два сотрудника «Республиканского центра крови» получили ранения в результате утреннего обстрела Ворошиловского района Донецка. Об этом сегодня заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Там отметили, что пострадавшие — женщины 1970 года рождения. Другие подробности не приводятся.

Кроме этого, в группировке «ДНР» заявили, что в Кировском в результате обстрела на территории шахты «Комсомолец Донбасса» погиб сотрудник угледобывающего предприятия: мужчина 1981 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили еще трое горняков: мужчины 1973, 1988 и 1958 годов рождения.