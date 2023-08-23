«ДНР»: Двох медпрацівників поранено під час обстрілу центру Донецька, загинув гірник у Кіровському

Лікарня у Донецьку

Двоє співробітників «Республіканського центру крові» отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу Ворошилівського району Донецька. Про це сьогодні заявили у так званому «СЦКК ДНР».



Там зазначили, що постраждалі жінки 1970 року народження. Інші подробиці не наводяться.

Крім цього, в угрупуванні «ДНР» заявили, що у Кіровському внаслідок обстрілу на території шахти «Комсомолець Донбасу» загинув співробітник вугледобувного підприємства: чоловік 1981 року народження. Поранення різного ступеня тяжкості отримали ще троє гірників: чоловіки 1973, 1988 та 1958 років народження.