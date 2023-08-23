«ЛНР» отменила линейки в некоторых городах Луганщины

Часть школ в захваченной РФ части Луганской области будет учиться в очно-заочном формате. К тому же праздничные линейки в этих районах проводиться не будут. Об этом заявил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



Такая форма обучения будет в Кременском и Сватовском районах, а также в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке.



Помимо этого, очно-заочная форма образовательного процесса будет действовать в Золотовской средней школе № 16 Первомайска, а также в ряде образовательных организаций Троицкого района: Покровском учебно-воспитательном комплексе (УВК), Топольском, Араповском и Новознаменском УВК.



В остальных школах городов и районов образовательный процесс будет проходить в традиционной очной форме с проведением 1 сентября праздничных мероприятий.