«ЛНР» скасувала лінійки у деяких містах Луганщини

Частина шкіл у захопленій РФ частині Луганської області навчатиметься у очно-заочному форматі. До того ж святкові лінійки у цих районах не проводитимуться. Про це заявив голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



Така форма навчання буде у Кремінському та Сватівському районах, а також у Лисичанську, Рубіжному та Сєвєродонецьку.



Крім цього, очно-заочна форма освітнього процесу діятиме у Золотівській середній школі № 16 Первомайська, а також у низці освітніх організацій Троїцького району: Покровському навчально-виховному комплексі (НВК), Топольському, Арапівському та Новознаменському НВК.



У решті шкіл міст і районів освітній процес проходитиме у традиційній очній формі з проведенням 1 вересня святкових заходів.