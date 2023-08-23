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«ЛНР» скасувала лінійки у деяких містах Луганщини

23 серпня 2023, 19:13

«ЛНР» скасувала лінійки у деяких містах Луганщини

Частина шкіл у захопленій РФ частині Луганської області навчатиметься у очно-заочному форматі. До того ж святкові лінійки у цих районах не проводитимуться. Про це заявив голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.

Така форма навчання буде у Кремінському та Сватівському районах, а також у Лисичанську, Рубіжному та Сєвєродонецьку.

Крім цього, очно-заочна форма освітнього процесу діятиме у Золотівській середній школі № 16 Первомайська, а також у низці освітніх організацій Троїцького району: Покровському навчально-виховному комплексі (НВК), Топольському, Арапівському та Новознаменському НВК.

У решті шкіл міст і районів освітній процес проходитиме у традиційній очній формі з проведенням 1 вересня святкових заходів.

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