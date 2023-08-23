На терриконе близ оккупированной Горловки военные водрузили флаг Украины

Украинские военнослужащие 23 августа установили Государственный флаг Украины возле оккупированной Горловки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



«Сегодня, в День Государственного флага Украины, военные 24 ОМБр имени короля Даниила совместно с представителями Торецкого отделения Национальной полиции в Донецкой области установили флаг Украины на одном из терриконов вблизи Горловки», — сказано в сообщении на странице в Facebook.



В Генштабе подчеркивают, что «это напоминание всем тем, кто остался на временно оккупированной территории, что Донетчина, Луганщина и Крым обязательно вернутся под украинский флаг».