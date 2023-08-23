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На терриконе близ оккупированной Горловки военные водрузили флаг Украины

23 августа 2023, 22:47

На терриконе близ оккупированной Горловки военные водрузили флаг Украины

На терриконе близ оккупированной Горловки военные водрузили флаг Украины

Украинские военнослужащие 23 августа установили Государственный флаг Украины возле оккупированной Горловки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«Сегодня, в День Государственного флага Украины, военные 24 ОМБр имени короля Даниила совместно с представителями Торецкого отделения Национальной полиции в Донецкой области установили флаг Украины на одном из терриконов вблизи Горловки», — сказано в сообщении на странице в Facebook.

В Генштабе подчеркивают, что «это напоминание всем тем, кто остался на временно оккупированной территории, что Донетчина, Луганщина и Крым обязательно вернутся под украинский флаг».

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