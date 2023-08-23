На териконі біля окупованої Горлівки військові встановили прапор України

Українські військовослужбовці 23 серпня встановили Державний прапор України біля окупованої Горлівки. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.



«Сьогодні, в День Державного прапора України, військові 24 ОМБр імені короля Данила спільно з представниками Торецького відділення Національної поліції в Донецькій області встановили прапор України на одному з териконів поблизу Горлівки», — йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.



У Генштабі наголошують, що «це нагадування всім тим, хто залишився на тимчасово окупованій території, що Донеччина, Луганщина та Крим обов’язково повернуться під український прапор».