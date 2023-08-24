Оккупанты за сутки убили одного человека в Донецкой области, еще четыре получили ранения — ОВА

Российские оккупанты продолжают регулярно обстреливать Донецкую область. За прошедшие сутки, 23 августа, был убит один гражданский, пострадали четыре человека. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«За 23 августа россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Часовом Яру. Еще 4 человека в области за сутки получили ранения», — сообщил он.

Всего с начала полномасштабного вторжения войск России на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксирована гибель 1667 людей, еще 4034 человек получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что на Донецком направлении захватчики массированно обстреляли Авдеевку из артиллерии, снаряды попали в жилые кварталы.