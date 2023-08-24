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Окупанти за добу вбили одну людину на Донеччині, ще чотири отримали поранення — ОВА

24 серпня 2023, 08:08

Окупанти за добу вбили одну людину на Донеччині, ще чотири отримали поранення — ОВА

Російські окупанти продовжують регулярно обстрілювати Донецьку область. Минулої доби, 23 серпня, було вбито одну цивільну, також постраждали четверо людей. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 23 серпня росіяни вбили 1 мешканця Донецької області — у Часовому Яру. Ще 4 особи в області за добу отримали поранення», — повідомив він.

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Всього з початку повномасштабного вторгнення військ Росії на підконтрольній Україні частині Донецької області зафіксовано загибель 1667 людей, ще 4034 отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що на Донецькому напрямку загарбники масово обстріляли Авдіївку з артилерії, снаряди потрапили до житлових кварталів.

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