Россияне дважды совершили массированный артобстрел Авдеевки

Российские военнослужащие не прекращают обстреливать оккупированную Донецкую область. Сегодня утром били по Авдеевке, снаряды попали в жилые кварталы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«На Донецком направлении утром Авдеевка испытала два массированных артобстрела — попадание на четырех улицах. В Марьинской громаде под огнем Красногоровка и Константиновка», — отметил он.

Также, по словам Кириленко, ситуация в регионе такова:

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Новоукраинка. В Комарской громаде повреждена бывшая школа и магазин в Искре.

На Горловском направлении в Торецкой громаде 1 человек ранен в Северном, поврежден котельная в Нью-Йорке. В Часовоярской громаде повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома. В течение суток происходили обстрелы Васюковки и Раздолевки Соледарской громады.

На Лисичанском направлении в Торском Лиманской громады погибли 3 человека, ранен 1, еще 1 человек ранен в Закотном. В Северске ранен 1 человек, разрушены 2 дома. В Звановке 4 дома разрушены и 4 повреждены.

Напомним, три человека погибли и двое ранены вследствие обстрела российской артиллерией Лиманской громады в Донецкой области.