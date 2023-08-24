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Россия разрушила автовокзал в Днепре: есть пострадавшие

Обновлено
24 августа 2023, 08:40

Россия разрушила автовокзал в Днепре: есть пострадавшие

Автовокзал в Днепре. Фото: Укринформ Автовокзал в Днепре. Фото: Укринформ

Оккупационные войска России сегодня ночью, 24 августа, ударили по Днепру, разрушив здание Центрального автовокзала. В результате ночного обстрела пострадали семь человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По его словам, россияне ударили по городу ракетами. Одну из них сбили военные из Воздушного командования «Восток», однако было попадание в транспортный объект, есть пострадавшие.

«Есть и попадание. Разрушений испытал транспортный объект. Пострадали 7 человек — трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести», — рассказал Лысак.

Лысак не стал уточнять, что разрушен именно автовокзал. Позднее это стало понятно из фоторепортажа «Укринформа».

Повреждены также с десяток объектов. В частности, банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, 15 киосков. А еще — два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

Напомним, что в Донецкой области оккупанты убили одного человека, ранили — четырех. 

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