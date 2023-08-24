Росія вночі зруйнувала автовокзал Дніпра: є постраждалі

У Дніпрі зруйновано автовокзал. Фото: Укрінформ

Окупаційні війська Росії сьогодні вночі, 24 серпня, вдарили по Дніпру, зруйнувавши Центральний автовокзал. Внаслідок нічного обстрілу постраждали семеро людей.



Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.



За його словами, росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Одну з них збили військові з Повітряного командування «Схід», проте потрапили в транспортний об'єкт, є постраждалі.

«Є і влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали 7 людей — троє чоловіків та чотири жінки, від 32 до 55 років. В основному у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували у стані середньої тяжкості», — розповів Лисак.

Лисак не став уточнювати, що зруйновано саме автовокзал. Пізніше це стало зрозуміло з фоторепортажу «Укрінформу».



Пошкоджено також із десяток об'єктів. Зокрема, банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, 15 кіосків. А ще — два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- та газопроводи.

Нагадаємо, що на Донеччині окупанти вбили одну людину, поранили — чотирьох.