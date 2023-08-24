В Донецке горел магазин после обстрела

Магазин «Идеал» в Донецке после пожара. Фото: соцсети

Ночью в захваченном Россией Донецке в результате обстрела загорелся магазин «Идеал» по проспекту Панфилова в Киевском районе.



Об этом сообщали очевидцы в соцсетях и глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



Кроме того, он сообщили, что в стоматологическом корпусе ЦГКБ №1 и в многоквартирном доме по улицы Розы Люксембург повреждены фасад и остекление. Повреждены также стоявшие рядом автомобили.

Под утро в результате обстрела был ранен мужчина 1991 года рождения на улице Головко, 14 в Киевском районе Донецка, заявило «СЦКК ДНР».



За минувшие сутки, 23 августа, в группировке «ДНР» заявили о гибели мужчины в Крестовке (Кировском). Ранения получили 8 человек в Ворошиловском и Кировском районах Донецка, Верхнеторецком и Крестовке.



Вчера утром под обстрел попал центр Донецка — район «управления ФСБ по ДНР». По всей видимости, целью были здания спецслужбы.