У Донецьку горів магазин після обстрілу

Магазин «Ідеал» у Донецьку після пожежі. Фото: соцмережі

Вночі у захопленому Росією Донецьку внаслідок обстрілу спалахнув магазин «Ідеал» на проспекті Панфілова в Київському районі.



Про це повідомляли очевидці у соцмережах та голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Крім того, він повідомив, що в стоматологічному корпусі ЦМКЛ №1 та в багатоквартирному будинку по вулиці Рози Люксембург пошкоджено фасад та скління. Пошкоджено також автомобілі, що стояли поруч.

Під ранок внаслідок обстрілу було поранено чоловіка 1991 року народження на вулиці Головка, 14 Київському районі Донецька, заявило «СЦКК ДНР».



Минулої доби, 23 серпня, в угрупуванні «ДНР» заявили про загибель чоловіка в Хрестівці (Кіровському). Поранення отримали 8 людей у Ворошилівському та Кіровському районах Донецька, Верхньоторецькому та Хрестівці.



Вчора вранці під обстріл потрапив центр Донецька – район «управління ФСБ з ДНР». Очевидно, метою були будівлі спецслужби.