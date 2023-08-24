Правительство компенсирует создание рабочих мест для людей с инвалидностью

Речь идет не о плате за создание рабочего места, а о компенсации затрат на его обустройство. О помощи людям с ограниченными возможностями написал в своем телеграм-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.



«Продолжающаяся война, к сожалению, влечет увеличению количества людей с инвалидностью, в том числе в возрасте, когда впереди большая часть жизни. А ситуация на рынке труда такова, что для этой категории лиц устроиться становится еще труднее», — поделился чиновник.



Учитывая это, Правительство приняло решение простимулировать работодателей для создания рабочих мест для людей с инвалидностью. Предельный размер компенсации составит: для людей с инвалидностью I группы – 15 минимальных заработных плат (в настоящее время это 100,5 тыс. грн); для людей с инвалидностью II группы – 10 минимальных зарплат (сейчас это 67,0 тыс. грн).



Помощь будет заключаться в закупке столов, стульев, кресел, вспомогательных средств для транспортировки и передвижения, специальных машин и инструментов, средств для обеспечения здоровья и безопасности на рабочих местах и т.д.

Ранее стало известно, что бюджетные учреждения будут получать газ по цене 16 390 грн за тысячу кубометров.