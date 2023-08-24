Уряд компенсує створення робочих місць для людей з інвалідністю

Йдеться не про плату за створення робочого місця, а про компенсацію витрат на його облаштування. Про допомогу людям з обмеженими можливостями написав у своєму телеграм-каналі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.



«Війна, що триває, на жаль, тягне за собою збільшення кількості людей з інвалідністю, у тому числі у віці, коли попереду більша частина життя. А ситуація на ринку праці є такою, що для цієї категорії осіб влаштуватися стає ще важче», — поділився чиновник.



З огляду на це, Уряд прийняв рішення простимулювати роботодавців для створення адаптовних робочих місць для людей з інвалідністю. Граничний розмір компенсації становитиме: для людей з інвалідністю І групи – 15 мінімальних заробітних плат (нині це 100,5 тис. грн); для людей з інвалідністю II групи – 10 мінімальних зарплат (зараз це 67,0 тис. грн).



Допомога полягатиме у закупівлі столів, стільців, крісел, допоміжних засобів для транспортування та пересування, спеціальних машин та інструментів, засобів для забезпечення здоров'я та безпеки на робочих місцях тощо.

Раніше стало відомо, що бюджетні установи отримуватимуть газ за ціною 16390 грн за тисячу кубометрів.