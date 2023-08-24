ВСУ отразили атаки оккупантов возле Авдеевки — Генштаб

ВСУ отразили атаки врага возле Авдеевки. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 23 августа, на фронте произошло 23 боевых столкновения. На Авдеевском направлении украинские военнослужащие успешно отразили атаки врага. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Оккупанты 10 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также, оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины, применив БпЛА «Shahed-136/131». В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам, портовой инфраструктуре, школам и другой гражданской инфраструктуре», — говорится в сообщении.

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По данным Генштаба ситуация в Донецкой области такова:

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационные удары в районах пгт Спорное, Клищеевки, Андреевки, Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийскии обстрелам подверглись такие населенные пункты: Красногоровка, Марьинка, Александрополь, Курахово, Антоновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационный удар в районе Благодатного. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов.

Напомним, в Донецкой области захватчики убили одного гражданского.