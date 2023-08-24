ЗСУ відбили атаки окупантів біля Авдіївки — Генштаб

ЗСУ відбили атаки ворога біля Авдіївки. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби, 23 серпня, на фронті сталося 23 бойові зіткнення. На Авдіївському напрямі українські військовослужбовці успішно відбили атаки окупантів. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Окупанти завдали 10 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснили 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також окупанти вчергове атакували територію України, застосувавши БпЛА «Shahed-136/131». Нашою протиповітряною обороною було знищено 12 ударних дронів противника. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура», — йдеться в повідомленні.

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За даними Генштабу, ситуація в Донецькій області така:

На Бахмутському напрямі противник вів безуспішні наступальні дії у районі Веселого. Завдав авіаційних ударів у районах смт Спірне, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори. Від ворожого артилерійського обстрілу противника постраждали понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Мар'їнському напрямі сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки та Новомихайлівки. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали такі населені пункти: Красногірвка, Мар’їнка, Олександропіль, Курахове, Антонівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку загарбники завдали авіаційного удару в районі Благодатного. Від артилерійського обстрілу противника постраждали понад 10 населених пунктів.

Нагадаємо, на Донеччині загарбники вбили одного цивільного.