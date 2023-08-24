ГРУ готовится повторно обстреливать энергетическую инфраструктуру Киева — вербуют наводчиков

Наводчик ГРУ, собирал информацию для обстрелов киевских ТЭС. Фото: СБУ

СБУ задержала агента РФ, который «готовил» обстрел киевских ТЭС во время отопительного сезона. Контрразведка Службы безопасности задержала агента главного управления генштаба из РФ (известного как гру), говорится в сообщении СБУ.



Наводчиком оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого россияне завербовали после начала полномасштабного вторжения. Прикрываясь ведением бизнеса, он проводил встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий под предлогом заключения договоров страхования.



Но на самом деле он использовал эту тему как повод, чтобы узнать от собеседников максимум информации о фактах и последствиях российских прилетов по украинским объектам критической инфраструктуры. В первую очередь его интересовали сведения о масштабах повреждений и актуальном техническом состоянии атакуемых электростанций в Киеве.



Всю информацию, преступник передавал через мессенджер московскому «куратору» – кадровому сотруднику российского ГРУ. Она требовалась для подготовки и корректировки повторных воздушных ударов по энергопредприятиям столицы на период отопительного сезона.

Напомним, сегодня, 24 августа, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась неоднократным атакам ранее.



