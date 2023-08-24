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Оккупанты обстреляли одну из ТЭС ДТЭК — станция прекратила свою работу

24 августа 2023, 12:03

Оккупанты обстреляли одну из ТЭС ДТЭК — станция прекратила свою работу

Сегодня, 24 августа, в результате обстрелов пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, которая подвергалась неоднократным атакам ранее. По предварительной информации, обошлось без жертв, информирует пресс-служба компании.

В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. В настоящее время станция прекратила производство электроэнергии. После прекращения обстрелов энергетики смогут приступить к ликвидации последствий атаки и возобновлению работы оборудования.

С сентября прошлого года энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы 34 раза. В результате 3 энергетиков погибли, 28 были ранены. 

Ранее, ремонтные бригады за двое суток восстановили электроснабжение в 16 населенных пунктов Донецкой области, обесточенных из-за постоянных обстрелов.

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