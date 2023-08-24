ГРУ готується повторно обстрілювати енергетичну інфраструктуру Києва — вербують навідників

Навідник ГРУ збирав інформацію для обстрілів київських ТЕЦ. Фото: СБУ

СБУ затримала агента РФ, який готував обстріл київських ТЕЦ під час опалювального сезону. Контррозвідка Служби безпеки затримала агента головного управління генштабу з РФ (відомого як гру), йдеться у повідомленні СБУ.



Навідником виявився директор департаменту однієї зі столичних страхових компаній, якого росіяни завербували після початку повномасштабного вторгнення. Прикриваючись веденням бізнесу, він проводив зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств під приводом укладання договорів страхування.



Але насправді він використав цю тему як привід, щоб дізнатися від співрозмовників максимум інформації про факти та наслідки російських прильотів щодо українських об'єктів критичної інфраструктури. Насамперед його цікавили відомості про масштаби пошкоджень та актуальний технічний стан атакованих електростанцій у Києві.



Всю інформацію злочинець передавав через месенджер московському «куратору» – кадровому співробітнику російського ГРУ. Вона була потрібна для підготовки та коригування повторних повітряних ударів по енергопідприємствах столиці на період опалювального сезону.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, в результаті обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, яка зазнавала неодноразових атак раніше.



