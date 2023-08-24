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На Бахмутском направлении активные бои, на Лиманском — перегруппировка войск: Маляр о ситуации на фронте

24 августа 2023, 15:03

На Бахмутском направлении активные бои, на Лиманском — перегруппировка войск: Маляр о ситуации на фронте

Обстановка на всех восточных направлениях напряженная и очень динамичная. Оккупанты стараются наступать на Купянском направлении, а на Лиманском направлении пытаются перегруппировать войска. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Ситуация на востоке остается сложной. Мы постепенно продвигаемся даже в условиях отчаянного сопротивления противника. Наши командиры непосредственно на месте отрабатывают каждую деталь, просчитывают все возможные сценарии развития событий и оперативно планируют дальнейшие шаги», — прокомментировала она.

По словам Маляр, ситуация на востоке страны такова:

На Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать. Продолжает производить многочисленные обстрелы, пытаясь поразить инфраструктуру. Продолжаются бои, однако украинские бойцы героически останавливают противника.

На Лиманском направлении не менее горячо. Там оккупанты безуспешно штурмуют для вытеснения наших войск в районах Серебрянского лесничества, Кременной, Белогоровки Луганской области. Кроме того, сейчас в этом направлении захватчики планируют перегруппироваться и заменить войска.

На Бахмутском направлении тоже продолжаются активные бои, противники постоянно атакуют, используя бронетехнику и авиацию.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 августа, на фронте произошло 23 боевых столкновения. На Авдеевском направлении украинские военнослужащие успешно отразили атаки оккупантов. 

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