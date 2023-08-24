На Бахмутському напрямку активні бої, на Лиманському — перегрупування військ: Маляр про ситуацію на фронті

Ситуація на всіх східних напрямках напружена і дуже динамічна. Окупанти намагаються наступати на Куп'янському напрямі, а на Лиманському напрямі намагаються перегрупувати війська. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

«Ситуація на сході залишається складною. Ми поступово просуваємось навіть в умовах відчайдушного опору супротивника. Наші командири безпосередньо на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують усі можливі сценарії розвитку подій та оперативно планують подальші кроки», — прокоментувала вона.

За словами Маляр, ситуація на сході країни така:

На Куп'янському напрямі ворог не залишає спроб наступати. Продовжує проводити численні обстріли, намагаючись вразити інфраструктуру. Тривають бої, проте українські бійці героїчно зупиняють супротивника.

На Лиманському напрямі не менш гаряче. Там окупанти безуспішно штурмують для витіснення наших військ у районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області. Крім того, зараз у цьому напрямку загарбники планують перегрупуватися та замінити війська.

На Бахмутському напрямі теж продовжуються активні бої, противники постійно атакують, використовуючи бронетехніку та авіацію.

Нагадаємо, минулої доби, 23 серпня, на фронті сталося 23 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямі українські військовослужбовці успішно відбили атаки окупантів.