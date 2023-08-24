Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ артиллерией атаковала Курахово, есть пострадавшие

24 августа 2023, 15:32

Армия РФ артиллерией атаковала Курахово, есть пострадавшие

Российские оккупанты обстреляли супермаркет в Курахово. Фото: Офис генерального прокурора Российские оккупанты обстреляли супермаркет в Курахово. Фото: Офис генерального прокурора

Российские военные сегодня утром, 24 августа, обстреляли город Курахово в Донецкой области. Снаряды попали в один из местных супермаркетов, где в то время находились гражданские. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

«По данным следствия, 24 августа 2023 года, около 11:00, оккупанты нанесли удар по центру города Курахово. По предварительным данным, атаковали со ствольной артиллерии», — говорится в сообщении.

Известно, что четверо местных жительниц от 25 до 66 лет получили минно-взрывные травмы и ушибы, одну из них достали из-под завалов. Всем пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля. Также поврежден объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.

Напомним, что 24 августа российские военные обстреляли Херсон, пострадал ребенок. 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

События
война на Донбассе война в Украине
Места
Курахово Донецкая область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:32
Армия РФ артиллерией атаковала Курахово, есть пострадавшие
15:03
На Бахмутском направлении активные бои, на Лиманском — перегруппировка войск: Маляр о ситуации на фронте
12:07
ВСУ отразили атаки оккупантов возле Авдеевки — Генштаб
11:12
Войска РФ пытались прорвать оборону ВСУ в районе Новоегоровки — Луганская ОВА
09:27
В Донецке горел магазин после обстрела
09:25
Войска РФ утром обстреляли окрестности Краматорской громады, есть разрушения — ОВА
00:09
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 августа
21:00
Оккупанты лишили свободы на 22 года пленного украинского военного
19:13
«ЛНР» отменила линейки в некоторых городах Луганщины
18:07
«ДНР»: Двое медработников ранены при обстреле центра Донецка, погиб горняк в Кировском
15:25
«ДНР»: В Донецке женщина подорвалась на мине «Лепесток»
15:24
Оккупанты завозят мусор из Ростова на полигоны Донецкой области — ЦНС
12:39
Россияне дважды совершили массированный артобстрел Авдеевки
12:34
В Крыму прогремели взрывы: уничтожен комплекс С-400 «Триумф» (Дополнено)
12:09
Обстрел центра Донецка: целились в здание ФСБ
08:05
В результате обстрелов погибли трое жителей Донецкой области, еще четыре ранены
00:04
Донецк, Луганск и не только: Главные события 22 августа
20:33
«ДНР» заключила в тюрьму на 20 лет еще одного пленного «азовца»
18:03
В Мариуполе в российские школы готовятся принять 14 тысяч детей — советник мэра
15:49
Захватчики размещают живую силу в действующих школах на оккупированных территориях — ЦНС
все новости
15:59
Еще один самолет Пригожина летит сейчас в Азербайджан
15:32
Армия РФ артиллерией атаковала Курахово, есть пострадавшие
15:12
Зеленский о смерти Пригожина: Мы не имеем к этому отношения. Все знают, кто имеет
15:03
На Бахмутском направлении активные бои, на Лиманском — перегруппировка войск: Маляр о ситуации на фронте
14:41
Обстрел Херсонской области: войска РФ убили агрария
14:12
ГРУ готовится повторно обстреливать энергетическую инфраструктуру Киева — вербуют наводчиков
13:38
Подарок ко Дню Независимости. Украина получила от Турции дрон Bayraktar TB2
13:14
Спецподразделения ГУР и ВМСУ подняли украинский фланг в Крыму
12:34
Правительство компенсирует создание рабочих мест для людей с инвалидностью
12:07
ВСУ отразили атаки оккупантов возле Авдеевки — Генштаб
12:03
Оккупанты обстреляли одну из ТЭС ДТЭК — станция прекратила свою работу
11:53
Утренняя атака на Херсон — пострадал 7-летний ребенок
11:42
В Крыму прошел бой: военные высадились на полуострове, привлекли авиацию
11:12
Войска РФ пытались прорвать оборону ВСУ в районе Новоегоровки — Луганская ОВА
10:51
В Верховной Раде поддержали запрет на территориальные уступки в обмен на прекращение войны
10:45
«Эта борьба за то, что важно каждому»: Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости
10:05
В Бахчисарае проводят обыски у активистов и родственников политзаключенных
09:35
В парламенте поддержали отмену срока давности военных преступлений
09:27
В Донецке горел магазин после обстрела
09:25
Войска РФ утром обстреляли окрестности Краматорской громады, есть разрушения — ОВА
все новости
ВИДЕО
Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Фото: Офис президента Украины «Эта борьба за то, что важно каждому»: Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости
24 августа, 10:45
Силы обороны нанесли удар по российскому самолету в Черном море — ГУР ► Силы обороны нанесли удар по российскому самолету в Черном море — ГУР ►
23 августа, 15:47
На Сумщине оккупанты беспилотником уничтожили школу: есть погибшие и раненные ► На Сумщине оккупанты беспилотником уничтожили школу: есть погибшие и раненные ►
23 августа, 14:55
Взрывы в Крыму. Фото: соцсети В Крыму прогремели взрывы: уничтожен комплекс С-400 «Триумф» (Дополнено)
23 августа, 12:34
Момент удара по району, где находятся здания ФСБ в Донецке. Кадр из видео Обстрел центра Донецка: целились в здание ФСБ
23 августа, 12:09
Момент взрыва в Москве. Кадр из видео Новая атака на Москву: дрон попал в небоскреб
23 августа, 08:27
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама