Армия РФ артиллерией атаковала Курахово, есть пострадавшие

Российские оккупанты обстреляли супермаркет в Курахово. Фото: Офис генерального прокурора

Российские военные сегодня утром, 24 августа, обстреляли город Курахово в Донецкой области. Снаряды попали в один из местных супермаркетов, где в то время находились гражданские. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



«По данным следствия, 24 августа 2023 года, около 11:00, оккупанты нанесли удар по центру города Курахово. По предварительным данным, атаковали со ствольной артиллерии», — говорится в сообщении.

Известно, что четверо местных жительниц от 25 до 66 лет получили минно-взрывные травмы и ушибы, одну из них достали из-под завалов. Всем пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля. Также поврежден объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.

Напомним, что 24 августа российские военные обстреляли Херсон, пострадал ребенок.