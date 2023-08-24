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Армія РФ артилерією атакували Курахове, є постраждалі

24 серпня 2023, 15:32

Армія РФ артилерією атакували Курахове, є постраждалі

Російські окупанти обстріляли супермаркет у Кураховому. Фото: Офіс генерального прокурора Російські окупанти обстріляли супермаркет у Кураховому. Фото: Офіс генерального прокурора

Російські військові сьогодні вранці, 24 серпня, обстріляли місто Курахове на Донеччині. Снаряди потрапили до одного з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За даними слідства, 24 серпня 2023 року, близько 11:00, окупанти завдали удару по центру міста Курахове. За попередніми даними, атакували зі ствольної артилерії», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що троє місцевих мешканок від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів. Всім постраждалим було надано кваліфіковану медичну допомогу.

Крім того, ще один боєприпас потрапив до адміністративної будівлі, біля якої спалахнули два автомобілі. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, вікна та фасад багатоквартирного житлового будинку.

Нагадаємо, що 24 серпня російські військові обстріляли Херсон, постраждала дитина.

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Донецька область Курахове

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