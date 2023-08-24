Утренняя атака на Херсон — пострадал 7-летний ребенок

Сегодня утром, 24 августа, российские военные обстреляли Херсон. В результате атаки пострадал ребенок. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Из-за российских обстрелов Херсона пострадал ребенок. 7-летняя девочка попала под вражеский удар в квартире. У нее – ранение спины, руки и ноги», — написал он.

По словам Прокудина, ребенок находится в состоянии средней тяжести. Сейчас ей оказывают всю необходимую медпомощь.

Данные о других пострадавших уточняются.

Напомним, что 23 августа войска РФ также били по Херсону.