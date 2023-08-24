Пентагон планирует в сентябре начать обучение украинских пилотов на F-16 в США — СМИ

Пентагон намерен в сентябре приступить к обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 на территории США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного представителя американских властей.



«Пентагон планирует уже в следующем месяце начать тренировать украинских пилотов на истребителях F-16 в США», — пишет издание.



Источник уточнил, что пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в штате Техас, а затем начнут многомесячную летную подготовку в штате Аризона.

США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.



При этом не уточняется, будут ли в США тренировать летчиков, которых изначально отрядили для обучения в Европе, или это будет другая группа обучаемых.