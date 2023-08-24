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Пентагон планує у вересні розпочати навчання українських пілотів на F-16 у США

24 серпня 2023, 21:38

Пентагон планує у вересні розпочати навчання українських пілотів на F-16 у США

Пентагон має намір у вересні розпочати навчання українських пілотів управлінню винищувачами F-16 на території США. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного представника американської влади.

«Пентагон планує вже наступного місяця почати тренувати українських пілотів на винищувачах F-16 у США», - пише видання.

Джерело уточнило, що пілоти спочатку пройдуть навчання англійської мови в штаті Техас, а потім розпочнуть багатомісячну льотну підготовку у штаті Арізона.

США дозволили Данії та Нідерландам передати Україні винищувачі F-16. У Міноборони Данії заявили, що українські пілоти розпочнуть тренування на F-16 наприкінці серпня.

При цьому не уточнюється, чи тренуватимуть у США льотчиків, яких спочатку відрядили для навчання в Європі, чи це буде інша група учнів.

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