Замминистра подозревают в организации схемы по обогащению на «гуманитарке»

САП и НАБУ разоблачили первого заместителя министра аграрной политики Украины и бывшего заместителя министра экономики Украины в злоупотреблении на сумму 62,5 млн гривен при закупке продуктов питания для обеспечения нужд государства в период военного положения.



По данным САП, эти продукты питания предназначались в качестве гуманитарной помощи для нужд восьми областей Украины, а также города Киева.



«В марте 2022 года первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия реализована схема, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций на средства АО „Укрзализныця“ продукции у подконтрольной компании по ценам, в 2–3 раза выше рыночных. Завышение цены произошло за счет закупки продукции иностранного производителя (Польша) через контролируемую фирму-посредницу», — говорится в сообщении.



В результате реализации указанной схемы с марта по август 2022 года «Укрзализныце» нанесен ущерб в сумме 28,8 млн гривен.



Аналогичная схема использовалась для закупок продуктов питания у иностранного производителя в Турции через подконтрольную фирму-прокладку.



Для обеспечения закупки продукции в схему также привлекли действующего на тот момент заместителя министра экономики, который скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителей, а также склонял чиновников областных администраций к противоправному согласованию заявок и счетов на закупку продуктов у подконтрольной компании.



Из-за действия схемы с марта по август 2022 года «Укрзализныце» нанесен ущерб еще на 33,7 млн гривен, полагают САП и НАБУ. После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию.



Чиновникам объявлено о подозрении, их действия квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением».



Должность первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия с 26 мая 2021 года по настоящее время занимает Тарас Высоцкий.