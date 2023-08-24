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Заступника міністра підозрюють в організації схеми зі збагачення на «гуманітарці»

24 серпня 2023, 22:16

Заступника міністра підозрюють в організації схеми зі збагачення на «гуманітарці»

САП та НАБУ викрили першого заступника міністра аграрної політики України та колишнього заступника міністра економіки України у зловживанні на суму 62,5 млн гривень при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

За даними САП, ці продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для потреб восьми областей України, а також міста Києва.

«У березні 2022 року першим заступником міністра аграрної політики та продовольства реалізовано схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій на кошти АТ „Укрзалізниця“ продукції у підконтрольній компанії за цінами, в 2–3 рази вищими за ринкові. Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок реалізації зазначеної схеми з березня по серпень 2022 року «Укрзалізниці» завдано збитків у сумі 28,8 млн гривень.

Аналогічна схема використовувалася для закупівлі продуктів харчування в іноземного виробника Туреччини через підконтрольну фірму-прокладку.

Для забезпечення закупівлі продукції до схеми також залучили чинного на той момент заступника міністра економіки, який приховував дані про наявність вигідніших пропозицій від інших учасників ринку, включаючи українських виробників, а також схиляв чиновників обласних адміністрацій до протиправного погодження заявок та рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольній. компанії.

Через дії схеми з березня по серпень 2022 року «Укрзалізниці» завдано збитків ще на 33,7 млн гривень, вважають САП та НАБУ. Після отримання сплати гроші виводилися на закордонну компанію.

Чиновникам оголошено про підозру, їх дії кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем».

Посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства з 26 травня 2021 року досі займає Тарас Висоцький.

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