В Донецкой области за сутки от обстрелов пострадали шесть человек. Фото: Павел Кириленко

Армия РФ продолжила наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За прошедшие сутки, 24 августа, пострадали шесть человек. Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Россия убивает гражданских! За 24 августа россияне ранили 6 жителей Донецкой области: 5 в Курахово и 1 в Авдеевке», — написал он.

Всего с начала полномасштабного вторжения войск России на подконтрольной Украине части Донецкой области зафиксирована гибель 1667 людей, еще 4040 человек получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, захватчики 24 августа обстреляли Курахово.