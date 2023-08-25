На Донеччині за добу від обстрілів постраждали шестеро людей. Фото: Павло Кириленко

Армія РФ продовжила завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Минулої доби, 24 серпня, постраждали шестеро людей. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Росія вбиває цивільних! За 24 серпня росіяни поранили 6 мешканців Донецької області: 5 у Кураховому та 1 в Авдіївці», — написав він.

Усього з початку повномасштабного вторгнення військ Росії на підконтрольній Україні частині Донецької області зафіксовано загибель 1667 людей, ще 4040 осіб отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, загарбники 24 серпняобстріляли Курахове.