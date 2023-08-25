Россия ночью атаковала Одесскую область ракетами

Ночью, 25 августа, РФ осуществила два ракетных атаки на Одесскую область. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, спикер оперативного командования «Юг», в ходе прямого эфира телемарафона. По словам Натальи Гуменюк, оккупанты использовали тактическую авиацию.



Информацию про атаку на южный регион с помощью привлечения тактической авиации подтвердили и Воздушные силы ВС Украины.



«Противник нанес удар ракетами воздушного и морского базирования с акваторий Черного и Азовского морей. В направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты «Калибр» с малого ракетного корабля из Азовского моря», — заявили в руководстве ВС ЗС Украины.

Напомним, в ночь на понедельник, 14 августа, российские войска атаковали Одесскую область, совершив несколько волн атак ударными беспилотниками «Шахед» и крылатыми ракетами «Калибр».