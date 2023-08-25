Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Росія вночі атакувала Одеську область ракетами

25 серпня 2023, 08:39

Росія вночі атакувала Одеську область ракетами

Вночі, 25 серпня, РФ здійснила дві ракетні атаки на Одеську область. Про це повідомила Наталія Гуменюк, речник оперативного командування «Південь», під час прямого ефіру телемарафону. За її словами, окупанти використали тактичну авіацію.

Інформацію про атаку на південний регіон за допомогою тактичної авіації підтвердили й Повітряні сили ЗС України.

«Противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів. У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря.», — заявили в керівництві ЗС ЗС України.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 14 серпня, російські війська атакували Одеську область, здійснивши кілька хвиль атак ударними безпілотниками «Шахед» та крилатими ракетами «Калібр».

 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Одеська область
Інше
Війна Калібр

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
07:59
На Донеччині за добу від обстрілів постраждали шестеро людей
23:26
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 серпня
20:44
В окупованому Токмаку спалахнула сильна пожежа після «прильотів»
19:20
«Суд ЛНР» засудив полоненого військового ЗСУ до 16 років в'язниці
19:03
«ДНР»: Обстрілом у Донецьку вбито мирну мешканку
18:12
Війська РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Новоєгорівки — Луганська ОВА
15:32
Армія РФ артилерією атакували Курахове, є постраждалі
15:03
На Бахмутському напрямку активні бої, на Лиманському — перегрупування військ: Маляр про ситуацію на фронті
12:07
ЗСУ відбили атаки окупантів біля Авдіївки — Генштаб
09:27
У Донецьку горів магазин після обстрілу
09:25
Війська РФ вранці обстріляли околиці Краматорської громади, є руйнування — ОВА
07:09
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 серпня
04:00
Окупанти позбавили волі на 22 роки полоненого українського військового
02:13
«ЛНР» скасувала лінійки у деяких містах Луганщини
01:07
«ДНР»: Двох медпрацівників поранено під час обстрілу центру Донецька, загинув гірник у Кіровському
22:25
«ДНР»: У Донецьку жінка підірвалася на міні «Пелюсток»
22:24
Окупанти завозять сміття з Ростова на полігони Донецької області — ЦНС
19:39
Росіяни двічі здійснили масований артобстріл Авдіївки
19:34
У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
19:09
Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
усі новини
08:50
З території України запустили 42 безпілотники - Міноборони РФ
08:39
Росія вночі атакувала Одеську область ракетами
08:23
Росіяни вранці атакували село на Харківщині, є жертва
07:59
На Донеччині за добу від обстрілів постраждали шестеро людей
23:26
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 серпня
22:50
Розвідка США вважає, що Пригожин загинув в авіакатастрофі - WSJ
22:16
Заступника міністра підозрюють в організації схеми зі збагачення на «гуманітарці»
21:38
Пентагон планує у вересні розпочати навчання українських пілотів на F-16 у США
20:44
В окупованому Токмаку спалахнула сильна пожежа після «прильотів»
20:00
Путін вперше відреагував на загибель засновника ПВК «Вагнера»
19:20
«Суд ЛНР» засудив полоненого військового ЗСУ до 16 років в'язниці
19:03
«ДНР»: Обстрілом у Донецьку вбито мирну мешканку
18:12
Війська РФ намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі Новоєгорівки — Луганська ОВА
17:35
СNN показав супутниковий знімок уламків літака Пригожина
15:59
Ще один літак Пригожина летить зараз до Азербайджану
15:44
НАК «Нафтогаз» визначився із ціною на газ для бюджетних установ
15:32
Армія РФ артилерією атакували Курахове, є постраждалі
15:12
Зеленський про смерть Пригожина: Ми не маємо до цього відношення. Усі знають, хто має
15:03
На Бахмутському напрямку активні бої, на Лиманському — перегрупування військ: Маляр про ситуацію на фронті
14:41
Обстріл Херсонської області: війська РФ убили аграрія
усі новини
ВІДЕО
З території України запустили 42 безпілотники - Міноборони РФ З території України запустили 42 безпілотники - Міноборони РФ
25 серпня, 08:50
Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Фото: Офіс президента України «Ця боротьба за те, що важливо кожному»: Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності
24 серпня, 10:45
Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ► Сили оборони завдали удару російським літаком у Чорному морі — ГУР ►
23 серпня, 22:47
На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ► На Сумщині окупанти безпілотником знищили школу: є загиблі та поранені ►
23 серпня, 21:55
Вибухи у Криму. Фото: соцмережі У Криму пролунали вибухи: знищено комплекс С-400 «Тріумф» (Доповнено)
23 серпня, 19:34
Момент удару по району, де розташовані будівлі ФСБ у Донецьку. Кадр із відео Обстріл центру Донецька: цілилися в будівлю ФСБ
23 серпня, 19:09
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама