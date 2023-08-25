Росія вночі атакувала Одеську область ракетами

Вночі, 25 серпня, РФ здійснила дві ракетні атаки на Одеську область. Про це повідомила Наталія Гуменюк, речник оперативного командування «Південь», під час прямого ефіру телемарафону. За її словами, окупанти використали тактичну авіацію.



Інформацію про атаку на південний регіон за допомогою тактичної авіації підтвердили й Повітряні сили ЗС України.



«Противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів. У напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря.», — заявили в керівництві ЗС ЗС України.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 14 серпня, російські війська атакували Одеську область, здійснивши кілька хвиль атак ударними безпілотниками «Шахед» та крилатими ракетами «Калібр».