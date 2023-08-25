Украинские военные добились прогресса на двух направлениях на южном фронте. По словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, наступательная операция продолжается в сторону Мелитополя.



Он добавил, что на участках Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Очеретоватое был достигнут успех, и украинские силы закрепились на достигнутых позициях.

Продвижение ВСУ к Мелитополю. Фото: militaryland



На направлении к городу Бахмут также продолжается наступление сил обороны, но уже южнее города Бахмут.

Ранее, противник вел безуспешные наступательные действия в трех районах Донецкой области. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



